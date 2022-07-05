O iddia doğru çıktı: HBO Max Türkiye'ye veda etti

Disney Plus'ın ardından, Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen bir başka dijital platform olan HBO Max Türkiye'deki orijinal yapım projeleri durdurduğunu resmen duyurdu.

Yakın zamanda Türkiye'de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max için bir iddia ortaya atılmış; platformun, Türkiye faaliyetlerini askıya aldığı öne sürülmüştü.

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesinin ardından oluşan Warner Bros. Discovery şirketi, 3 milyar dolarlık kesinti yapmak üzere yola çıktı.

PROGRAM STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Şirket, bu nedenle Avrupa'daki program stratejisinde değişikliğe gitti.

Variety'nin haberine göre, dijitaldeki yayın önceliklerini yeniden ayarlamaya çalışan şirket, Kuzey ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya), Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'de artık orijinal proje üretmeyecek.

Şirket ayrıca, bu bölgelerde kütüphanesindeki içeriklerin bir kısmını da lisanslama anlaşmalarını başka yerlere yapmak üzere platformdan kaldıracak.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARIMIZI DA DURDURDUK"

Variety'ye konuşan Warner Bros. Discovery sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HBO Max ve Discovery'yi global tek bir dijital platform yapma çalışmalarımıza devam ederken, mevcut platformlarımızdaki içeriklerimizi de gözden geçiriyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak HBO Max'in orijinal programlarının bir kısmını kaldırmaya, Nordik bölgedeki ve Orta Avrupa'daki orijinal yapım program çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik. Ayrıca Hollanda ve Türkiye'deki, geçtiğimiz yıl başlayan ve henüz başlangıç aşamasında olan çalışmalarımızı da durdurduk.

Bu pazarlara olan bağlılığımız değişmedi. Warner Bros. Discovery'nin bu bölgelerdeki lineer kanalları için yerel içerik yapmaya devam edeceğiz ve dijital platformlarımız için üçüncü parti yerel içerik sağlayıcılarından içerik almaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

TV100'ün haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, baş yapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı HBO Max platformu için Türkiye ve birkaç ülkede yapılması planlanan faaliyetler durdurulmuştu.

Geçen aylarda HBO Max Türkiye operasyonun başında Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü ve TV+ yöneticisi Barış Zavaroğlu olacak bilgisi gündeme gelmişti. Türkiye’de uzun süredir birçok yerli içeriğe yatırım yapan HBO’nun, şimdilik küresel ekonomik göstergelerdeki olumsuz görünüş nedeniyle küçülme ya da duraklama planladığı tahmin edilmişti.

Platformdan yapılan açıklama ile, söz konusu durum kesinleşmiş oldu.