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  3. 30 Nisan 2018 16:19

''O terzi karıyı masana oturtma !''

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Seren Serengil'in nişan töreninde olay çıkardı.

''O terzi karıyı masana oturtma !''
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Nur Yerlitaş, önceki akşam düzenlenen sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek’in nişan törenine katıldı.

Uçankuş'un haberine göre; 62 yaşındaki modacı, nişan töreni çıkışı Seda Sayan’ın eski Deniz Seki’nin yeni sevgilisi olan Murat Karabova'ya tepki gösterdi. Yerlitaş, meslektaşı Gülşah Saraçoğlu için Karabova’ya “Seninle hiç konuşmayacağım. Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!” ifadelerini kullandı.

Nur Yerlitaş'ın, Saraçoğlu'nun ardından hedefinde ise şarkıcı Deniz Seki vardı. Modacı, Deniz Seki için "Banane Deniz kim ya? Senin hayatına Deniz mi girdi?” sözleriyle veryansın etti

Dekoltesi Seren Serengil'in nişanına damga vurduDekoltesi Seren Serengil'in nişanına damga vurdu

 

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