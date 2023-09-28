Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir için Seda Sayan’dan yardım istedi

Oğuzhan Koç'un 8 ay evli kaldığı ve geçen Mayıs ayında boşandığı eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan’dan yardım istediği ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Seda Sayan’ın geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekanda yaklaşık beş saat baş başa oturmaları merak konusu olmuştu.

Seda Sayan ile güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

tv100'den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre Seda Sayan, Oğuzhan Koç’un ricası üzerine Demet Özdemir’e barışmak isteğini iletti. Sayan’ın elçi olduğu olarak Demet Özdemir ile uzun saat konuştuğu ancak olumlu bakmadığı konuşuluyor.

Seda Sayan Demet Özdemir ile baş başa geçen birkaç saatin ardından gazetecilere "Normal sohbet ettik. Biz neredeyse her gün konuşuyoruz Demet ile" derken, Özdemir ise "Biz tatil boyunca hep mesajlaştık, bir araya gelmek için çok bekledik. O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma ve sohbet" açıklamasında bulundu.