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  3. 11 Ocak 2021 10:49

Okan Karacan'dan kötü haber! ''Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın''

Oyuncu Okan Karacan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Evde tedavi gören Karacan, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

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Üç gündür evde tedavi olan ünlü oyuncunun durumu fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacan; 'Sevgili dostlar Covid 19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın.' mesajını paylaştı.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU 

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtuldu. 2016'da mide küçültme ameliyatı olan Karacan 1 yılda tam 60 kilo verdi. 

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