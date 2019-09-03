Olay iddia: Oteller Yıldız Tilbe'yi kara listeye mi aldı ?

Giyim-kuşamı, hareketleri, sahnedeki dans figürleri ve bazı açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe'nin bu yaz Ege'de verdiği konserlerin birçoğunda otellerle sorun yaşadığı iddia ediliyor. Özellikle Çeşme'deki konserleri öncesinde ve sonrasında konaklamak istediği birçok otel tarafından istenmeyen misafir olarak adlandırılan Tilbe'nin, otellerin kara listesine girdiği ve müşteri olarak alınmadığı söyleniyor.

"YILDIZ HANIM HİZMETİ BEĞENMEDİ"

Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk ise bunun gerçek olmadığını söyleyerek "Yıldız Hanım lobide otelin hizmetini beğenmediği için bağırdı. Ardından oteli terk ettik" dedi.

Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu



