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Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı

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İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin vizyon tarihi belli oldu.

Son dönemin en popüler komedi filmlerinden "Ölümlü Dünya"nın devam filmi geliyor. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı film için geri sayım başladı.

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya 2"nin devamı filminin vizyon tarihi belli oldu.

İlk tanıtımı paylaşılan filmin vizyon tarihi 1 Aralık olarak açıklandı.

Etiketler ölümlü dünya ölümlü dünya 2 vizyon İrem Sak Doğu Demirkol Sarp Apak Ahmet Mümtaz Taylan
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