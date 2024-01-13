Önce Erdoğan şimdi de Esra Erol! Sakın kanmayın!

Yapay zekayı fırsat bilen dolandırıcılar ünlü isimlerin videolarını yapay zeka ile değiştirip internette "yatırım fırsatı" dolandırıcılığına devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sahte bir videosunu hazırlayan dolandırıcılar bu sefer de Esra Erol'un videosunu yapay zeka ile "dolandırıcılık tuzağı"na çevirdi.

İnternet dolandırıcıları bu sefer de yapay zeka üzerinden milyonlara tuzak kurmaya başladı. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videosunu yapay zeka ile değiştiren dolandırıcılar bu sefer de ekranların gündüz kuşağı denince akla gelen ilk ismi ile tuzak kurdu.

Esra Erol'un daha önce çektiği bir videosu yapay zeka yöntemiyle yeniden seslendirildi. Görüntüsü ve sesi kullanılarak insanların kandırıldığını öğrenen Erol ise sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Yapay zeka yöntemiyle konuşmasının değiştirildiğini öğrenen Esra Erol, Instagram hesabından dolandırıcıların hazırladığı görüntüyü ve videonun orijinal halini paylaştı.

Yasal yollara başvuran Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran, yaptığı yazılı açıklamada "Kamuoyuna duyurulur... Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BOTAS'ın logosu ve müvekkil Esra Erol Özbir'in görselleri ve sesi kullanılarak hatta inandırıcılığı arttırmak adına deepfake yöntemiyle 'yatırım fırsat' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Dijital mecralarda, para kazandırma vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.