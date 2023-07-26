Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'a bir kötü haber daha

Siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına giren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık raporu nedeniyle rol alacağı yeni filmin kadrosundan çıkarıldı.

Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın ilaç tedavisi aldığı durumunun iyiye giderse organ nakline gerek kalmayacağı açıklanmıştı.

Sabah’ın haberine göre Özkan’ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi.

Özkan, fanatik Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin başından geçen olayların anlatıldığı Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Filmin çekimleri Çaykara’da başladı ancak Özkan, siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.

Sabah