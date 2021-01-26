Oryantal Didem'den canlı yayında açıkladı

Beyaz TV'de yayımlanan Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan oryantel Didem samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun süre ortalarda görünmeyen ünlü oryantel Didem Kınalı, canlı yayında maddi zorluk çektiğini söyledi. Cihangir'de kirada yaşayan Didem, ev sahibi olabilmek için arabasını satacağını ifade etti.

Son haliyle de dikkat çeken 34 yaşındaki güzel oryantel, 2 yıldır ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Didem Kınalı, bir polisle aşk yaşadığını söyledi.

Evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Oryantel Didem, " Eğer çocuğum olursa benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasından çok korkuyorum" dedi.