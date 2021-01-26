  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 26 Ocak 2021 16:09

Oryantal Didem'den canlı yayında açıkladı

Beyaz TV'de yayımlanan Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan Oryantel Didem'in açıklamaları gündem oldu.

Oryantal Didem'den canlı yayında açıkladı
A+ A-

Beyaz TV'de yayımlanan Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan oryantel Didem samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun süre ortalarda görünmeyen ünlü oryantel Didem Kınalı, canlı yayında maddi zorluk çektiğini söyledi. Cihangir'de kirada yaşayan Didem, ev sahibi olabilmek için arabasını satacağını ifade etti. 

Son haliyle de dikkat çeken 34 yaşındaki güzel oryantel, 2 yıldır ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Didem Kınalı, bir polisle aşk yaşadığını söyledi.

Evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Oryantel Didem, " Eğer çocuğum olursa benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasından çok korkuyorum" dedi.

Seren Serengil , Bircan Bali , Söylemezsem Olmaz , Arto , Oryantel Didem , Didem Kınalı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM