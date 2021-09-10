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Oyuncu Cihat Tamer, Yeni Akit’in tehditlerine yanıt verdi

Oyuncu Cihat Tamer, Yeni Akit’in tehditlerine yanıt verdi

Usta sanatçı Ferhan Şensoy’u cenazesinde yaptığı konuşmada “70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz” ifadelerini kullanan ve Yeni Akit’in hedefi olan sanatçı Cihat Tamer, tehditlere, “Keşke sözlerimi anlayabilselerdi” yanıtını verdi.

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Cihat Tamer’i “Hem ölene saygı, hem de topluma saygı açısından.. Birazcık kendilerine çekidüzen verseler.. Bizi de, zorla sahaya çağırmasalar.. Ferhan Şensoy konusuna beni zorla değindiren de, tiyatrocu arkadaşı Cihat Tamer!” sözleriyle tehdit etmişti.

Usta sanatçı Cihat Tamer, Cumhuriyet’ten Ali Ayaroğlu’na yaptığı açıklamada “Şensoy’un cenaze töreninde ‘70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz’ derken ne demek istediniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Laik ve demokratik bir ülkede yaşadığımzı düşünürsek herkes kendi fikrini söylemekte özgürdür. Ben kimsenin dinine, inancına bir şey söylemedim, söylemem de. Ben de Müslüman bir aileden gelen bir insanım. Din bağımlısı derken dini her şeye alet eden, suiistimal edenler için konuştum.

Yeni Akit yazarından ünlü sanatçıya çirkin tehditYeni Akit yazarından ünlü sanatçıya çirkin tehditGüncel

 

 

Cumhuriyet

Etiketler Cihat Tamer yeni akit yazar
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