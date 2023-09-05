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Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Mehmet Ulay, Almanya'da hayatını kaybetti. Ulay, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ulay, bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, Almanya'da Erlangen Üniversitesi Hastanesinde gece yarısı vefat etti. 

Mehmet Ulay'ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek.

MEHMET ULAY KİMDİR?
Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı. 

1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Etiketler mehmet ulay almanya
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