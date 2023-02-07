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Oyuncu Uğur Aslan: ''Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor''

Oyuncu Uğur Aslan: ''Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor''
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Deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin oyuncuları arasında yer alan Uğur Aslan isyan etti. Ailesi için yardım istedi.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen şiddetli deprem büyük hasara yol açtı. Yüzlerce insan enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan Hatay'da göcük altında kalan yakınları için yardım çağrısında bulundu.

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajla isyan etti. Aslan ailesinin yarıya yakınının deprem bölgesi Hatay’da olduğunu söyledi.

Uğur Aslan twitter sayfasına “Ailemin yarıya yakını göçük altında… Diğer kalanlarının söylediği tek şey; bize kimse yardım etmiyor. Nedeeeeennnnnn?” yazdı ve yetkililerden yardım talep etti. 

Etiketler Oyuncu Uğur Aslan Uğur Aslan enkaz altında
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