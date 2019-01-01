Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Ocak 2019 17:11

Oyunculuğa veda etti

Oyuncu Altan Gördüm, oyunculuğa veda ettiğini ve İzmir'e taşınacağını açıkladı.

Oyunculuğa veda etti
A+ A-

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de Zara ve Apple mağazalarına uğrayıp alışveriş yapan Altan Gördüm, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Usta sanatçı, “Kızımla buluşacağım, şimdi onunla konuşuyordum. Yeni yıl hepimiz için umarım daha iyi bir yıl olur. Benim de hayatımda bazı değişiklikler olacak. Oyunculuğu bıraktım. İstanbul’dan da en kısa zamanda taşınacağım. İzmir’de taş evim var, oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Artık yeter! Orada bir tiyatro okulu açıp sektöre yeni öğrenciler kazandırmaya çalışacağım” açıklamasında bulundu.

Milliyet

altan gördüm , milliyet , zorlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM