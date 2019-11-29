Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın ayrılığının arkasında kim var?

Haziran'da boşanan Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın ayrılığının perde arkasından Meryem Uzerli'nin çıktığı iddia edildi. İkilinin ayrılığına Aktan'ın kıskançlığının neden olduğu öne sürülmüştü. Takvim'de yer alan habere göre, Aktan, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde ünlü sanatçıyla başrolü paylaşan Meryem Uzerli'yi kıskandı.

Öpüşme sahnelerini görünce filmi izlemedi

O dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı.

Yine Meryem Uzerli krizi

Hatta bir diğer iddiaya göre sanatçı, Aktan'ın Meryem Uzerli takıntısını boşanma dilekçesine dahi taşıdı. Boşanmadan bir ay sonra Deniz'le barışan Aktan, sanatçının yeni projesinde Uzerli ile çalışmak istediğini öğrenince yine kriz çıkardı. Deniz de yeniden ayrılık kararı aldı.

Aktan, geçtiğimiz aylarda saçlarını adını bile duymak istemediği Uzerli gibi sarıya boyatmıştı.

"Ayrılığın nedeni Aslı Enver"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ise boşanma sebebinin Meryem Uzerli değil, oyuncu Aslı Enver olduğu konuşuldu. Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğunu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Feyza Aktan'ın da o dönemde saçlarındaki ve giyim tarzındaki değişim neredeyse Aslı Enver ile aynıydı. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı.

Evlilik terapistine de giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın sorunları aşamayınca yollarını ayırdığı belirtiliyor.