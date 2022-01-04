  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Özge Özder, kendisini sosyal medyadan taciz eden şahsı özür dileyince affetti

Özge Özder, kendisini sosyal medyadan taciz eden şahsı özür dileyince affetti

Özge Özder, kendisini sosyal medyadan taciz eden şahsı özür dileyince affetti

Özge Özder’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına gelen mesajda taciz içerikli sözler yer alırken, ünlü oyuncu özür dileyen takipçisini affetti.

Oyuncu Özge Özder'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda genç oyuncuya yönelik taciz içerikli sözler yazıyordu. Özder, gelen mesaj nedeniyle kendisini huzursuz hissettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE REDDETTİ
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yürütülen soruşturmada, mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K.'den geldiği tespit edildi. Taha K., ifadesinde Özder'i şahsen tanımadığını, ünlü olduğu için takip ettiğini belirtti. Genç adam, bu hesabı çok kullanmadığını, bir süre önce ele geçirildiğinden şüphelendiğini belirterek suçlamayı reddetti.

 SONRA ÖZÜR DİLEDİ
 Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilen Taha K. hakkında, 'Cinsel taciz' suçundan dava açtı.

Hakim karşısına çıkan genç adam, "Bekarım. Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden böyle bir olay oldu. İddianamedeki mesajı attım, hicap duyuyorum, kendilerinden özür diliyorum" dedi. Taha K. özür dileyince oyuncu Özge Özder şikayetinden vazgeçti.

Sabah

Etiketler Özge Özder taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayseri'den Inna geçti! Erciyes'in soğunu böyle unutturdu
Abdulkadir Selvi ''kanıtım var'' deyip belge paylaştı
İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Otomotiv devinden elektrikli otomobili yeniden yarattı: Menzili tam 1.000 km!
109 ton altın rezervi keşfedilmişti... Gübretaş harekete geçti
İstanbul'da gece yarısı ''zam'' protestosu
Enflasyon faiz indirimiyle neden yükseliyor? Uzmanı anlattı
Dolardaki kısmi düşüş AK Parti'nin oylarını nasıl etkiledi ? İşte son anket
Şahan Gökbakar sordu, Bakanlığın yanıtı ''itiraf'' gibi oldu
Aciller dolup taşıyor! Koronavirüsten sonra yeni salgın patlak verdi