  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi

Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi

Güncelleme:

Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Özgü Namal Asmalımescit'te arkadaşlarıyla buluştu.

Kurtlar Vadisi ve Beynelmilel gibi efsane yapımlarda yer alan Özgü Namal bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybından sonra oyunculuğa ara veren ve çocukları ile kendi halinde bir hayat süren ünlü oyuncu son olarak Asmalı'da görüntülendi.

Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçiren Özgü Namal'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Neşe olduğu gözlenen Namal, tv100'ün haberine göre; sorulara da yanıt vermedi.

Özgü Namal'ın son olarak yaz aylarında beyazlamış saçları dikkat çekmişti. Namal eski erkek arkadaşı Oktay Kaynarca'nın da oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam setinde görüntülenmişti.

Etiketler özgü namal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarla sürerken buldular! Köydeki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı
Kadınlara konut desteğinin detayları belli oldu
İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı
Yurt dışı yasağı kaldırılan Gülşen ülkeyi terk ediyor
Genç kıza tacize meydan dayağı
Dünya Sağlık Örgütü yeni tehdidin adını açıkladı: ''Ölümcül mantarlar''
Türkiye'de bir ilk! Milyoner baba çocuklarından kaçtı, DNA testinden kaçamadı
Canlı yayında hararetli tartışma: ''Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun''
Kızının cinsel ilişki videosunu gören baba dehşet saçtı
Tramvayla cipin arasına sıkıştı! El birliğiyle cipi böyle taşıdılar