Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi

Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Özgü Namal Asmalımescit'te arkadaşlarıyla buluştu.

Kurtlar Vadisi ve Beynelmilel gibi efsane yapımlarda yer alan Özgü Namal bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybından sonra oyunculuğa ara veren ve çocukları ile kendi halinde bir hayat süren ünlü oyuncu son olarak Asmalı'da görüntülendi.

Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçiren Özgü Namal'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Neşe olduğu gözlenen Namal, tv100'ün haberine göre; sorulara da yanıt vermedi.

Özgü Namal'ın son olarak yaz aylarında beyazlamış saçları dikkat çekmişti. Namal eski erkek arkadaşı Oktay Kaynarca'nın da oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam setinde görüntülenmişti.