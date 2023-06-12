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Özgü Namal yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

Özgü Namal yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
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2020 yılında eşi Ahmet Serdar'ın vefatıyla sarsılan oyuncu Özgü Namal, 9 yıl sonra ekranlara geri dönüyor.

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönüyor.

KIZIL GONCALAR'LA DÖNÜYOR
Gazetece Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir kanal ve yapım şirketlerinin peşinde olduğu Özgü Namal, kendisini heyecanlandıran bir projeyi kabul etti. Başarılı oyuncu, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı. Yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin kod adı Kızıl Goncalar, yazarı ise Vatanım Sensin, Atatürk ve Kulüp gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin.

Etiketler özgü namal dizi kızıl goncalar
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