  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 29 Mayıs 2019 18:50

Özlem Tekin köy hayatından memnun

Özlem Tekin, önceki gün yaklaşık üç senedir hayatını sürdürdüğü Bodrum Milas’ta görüntülendi. Bir dönemin rock yıldızının köyhayatına iyice alıştığı gözlendi.

Özlem Tekin köy hayatından memnun
A+ A-

Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.

30 BİN TL HARCADI

Takvim gazetesinin haberine göre; Tekin'e gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in keyfi gazetecileri görünce kaçtı. 

Gazetecilerin yanına giden şarkıcı, röportaj isteğini geri çevirdi. Kış aylarında evine tadilat yaptıran 47 yaşındaki Tekin'in evinin dış cephesine doğal taş kaplama yaptırdığı gözlerden kaçmadı. Bu tadilat için 30 bin TL harcayan ve köy hayatına iyice alışan Tekin'in, 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor.

Milaslılar ile yakın dostluk kuran Özlem Tekin, giyim tarzını da köy hayatına uygun seçiyor.

köy hayatı , özlem tekin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM