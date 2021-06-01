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Rap müziğin ünlü ismi hay6atını kaybetti

Rap müziğin ünlü ismi hay6atını kaybetti

ABD'li ünlü rapçi Lil Loaded'le ilgili sosyal medyada yayılan 'öldü' iddiaları gerçek çıktı. Gerçek adı Dashawn Robertson olan 20 yaşındaki ünlü rapçi yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gerçek adı Dashawn Robertson olan ve Dallas’ta yaşayan 20 yaşındaki rapçinin hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada bir anda yayıldı.

İddiaların ardından Dallas polisi yetkilileri bir açıklamada bulundu. Yetkililer, Robertson’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşmadı.

Adı cinayete karışmıştı 

‘6locc 6a6y’ isimli şarkısıyla kısa sürede büyük bir üne kavuşan Robertson’ın adı, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir cinayete karışmıştı. Robertson, 18 yaşındaki arkadaşı Khalil Walker’ı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Suçlamaları reddeden Robertson, “Hepinize desteğiniz için teşekkürler. Masum olduğunuz halde sizi suçlu göstermek için her şeyi yapıyorlar. Bunu atlatacağız. Huzur içinde uyu kardeşim, seni seviyorum” açıklamasını yapmıştı. Kaynak: Haber Global

Haber Global

Etiketler rapçi ölüm Lil Loaded Dashawn Robertson
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