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  3. 26 Eylül 2019 21:55

Rapçi Khontkar'a hapis cezası kararı

Khontkar ismiyle bilinen rapçi Onur Dinç, "uyuşturucuyu özendirme ve bulundurma" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Onur Dinç kararı hukuka aykırı bir karar olarak değerlendirdi.

Rapçi Khontkar'a hapis cezası kararı
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Khontkar ismiyle bilinen rapçi Onur Dinç, 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçlamalarından yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabında karara ilişkin değerlendirmede bulunan Dinç, "Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi" dedi.

Geçen yıl 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçundan dolayı gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen rapçi Khontkar, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını duyuran Dinç, "Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık..." ifadelerini kullandı.

Rapçi Khontkar'ın aldığı cezanın ardından sosyal medyada etiket çalışması yapıldı. 'Uyuşturucuya özendirme ve barındırma' gibi suçlardan daha önce hapis yatan Dinç'in aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki olarak #freekhontkar şeklinde etiket açıldı.

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