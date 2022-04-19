Reza Zarrab ve Petek Dinçöz hakkında olay iddia

Reza Zarrab’la şarkıcı Petek Dinçöz'ün, aşk yaşadığı, Zarrab'ın Petek Dinçöz'e 700 bin dolara bir ev aldığı iddia edildi.

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen şarkıcı Petek Dinçöz'ün, Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddia edildi. Zarrab’ın avukatının iddiaları yalanlamasından sonra Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Zarrab'ın Dinçöz'e Miami'den 700 bin dolara ev aldığını söyledi.

Zarrab’ın avukatının iddiaları yalanlamasından sonra Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, "Petek'in Miami'deki evi 700 bin dolar ve iddialara göre Reza aldı. Ev yeni, alınmış, Reza'nın aldığı söyleniyor o eve henüz geçmemiş" dedi.

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra ABD'ye yerleşen şarkıcı Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra Miami'ye yerleşti. Haberlerin ardından Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edildi. Zarrab'ın avukatı ise aşk iddialarını yalanladı. Ancak ikili hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucu Bircan Bali, Petek Dinçöz ve Zarrab hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bircan Bali "Büyük bomba; Petek'in Miami'deki evi 700 bin dolar ve iddialara göre Reza aldı. Ev yeni, alınmış, Reza'nın aldığı söyleniyor o eve henüz geçmemiş" dedi.