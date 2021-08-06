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Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!''

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlara sürekli canlı yayın açıp yardım çağrısında bulunarak ve söndürme çalışmalarına katılarak destek veren ünlü komedyen sabah saatlerinde güzel haberi verdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlara karşı ilk günden beri canla başla mücadele eden ünlü isimlerin başında yer alıyor. Günlerdir yaptığı canlı yayınlar ve yardım çağrılarıyla mücadeleye destek olan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine sevindiren haberi verdi. Bulundukları bölgede yangının kontrol altına alındığını söyleyen ünlü komedyen “Burada bu felaketi atlattık sayılır...Çok şükür.. Kalbimiz, aklımız yangının devam ettiği yerlerde...” sözleriyle adeta yüreklere su serpti.

Gökbakar paylaşımında “Biz kazandık. Biz derken kendimden bahsetmiyorum. Yangını söndürdük. Donanmamıza, sahil güvenliğimize, Fethiye’den gelip soğutma işlemi yapan kıyı emniyetimize, Aydın İtfaiyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler şahan gökbakar yangın biz kazandık
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