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Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki orman yangınları için sosyal medya hesabından acil yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgedeki yangına müdahale edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarının olduğu bölgeye giden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yangın bölgesine giderek acil yardım çağrısında bulundu.

 Gökbakar, “Buraya acilen bir helikopter rica ediyoruz. Bu yangın şu anda kontrol altına alınabilecek seviyede ilerliyor” dedi.

 ''MÜDAHALE GELDİ''

Gökbakar, helikopterlerin gelmesinin ardından paylaştığı videoda, "Allah razı olsun. Teşekkür ederiz, bu helikopterlerin oraya 1-2 saat su atması lazım. Müdahale geldi, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler yangın şahan gökbakar orman yangını
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