Şahan Gökbakar'dan çok konuşulacak istifa ve helallik çıkışı

Oyuncu Şahan Gökbakar, Yunanistan’da en az 36 kişinin öldüğü tren kazasında Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifası hakkında, “Avrupalı helallik şekli mi bu yani? Ya Kostas aramızda bir deniz var, biraz bakın karşı kıyıya da feyz alın” dedi.

Yunanistan'da en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin ise yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Oyuncu Şahan Gökbakar, Twitter hesabından Karamanlis’in istifası hakkında şu paylaşımı yaptı: “40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra, ölenlere saygıdan Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Yunanistan’da nasıl bir yönetim şekli var aklım almıyor? İstifa etmek ne ya? Avrupalı helallik şekli mi bu yani? Ya Kostas aramızda bir deniz var,biraz bakın karşı kıyıya da feyz alın.”