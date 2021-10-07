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Şahan Gökbakar'dan ''kirli'' sözcüğünün tanımına tepki

Şahan Gökbakar'dan ''kirli'' sözcüğünün tanımına tepki

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türk Dil Kurumu’nun 'Kirli' kelimesinin tanımlarından birine isyan etti.

TDK'nın resmi sitesinde, yani güncel sözlükte 'kirli' kelimesinin ikinci tanımı yıllardır aynı: 'Aybaşı durumunda bulunan (kadın).'

Şahan Gökbakar da bu konuyu tekrardan gündeme getirmiş ve ünlülerin de desteklediği bir tepki göstermiş. Türk Dil Kurumu, bazı kelimelere yaptığı tanımlarla zaman zaman gündem oluyor.

TDK BİR KEZ DAHA TEPKİ ÇEKTİ
Hatta geçtiğimiz yıllarda 'müsait' kelimesini 'Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın' şeklinde tanımlayan Türk Dil Kurumu bu yüzden epey tepki çekmişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, TDK’nın kirli kelimesinin anlamlarından birinin karşılığına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Şahan Gökbakar, paylaşımında şunları yazdı:

 'Buna inanamadım ve kendim girdim baktım. Baya böyle yazıyor. 2 numaralı anlam nedir böyle ya?! Türk Dil Kurumu bence 4 numaralı anlam olarak da 'bizim zihniyetimiz' yazmalısınız... KADINLAR hiçbir dönemde ve durumda KİRLİ DEĞİLDİR...

Not: Açıklama olarak 'halkın belli bir kesiminin kullandığı anlamdır, o nedenle yazdık' diyebilirsiniz. Ben size halkın büyük bir kesiminin kullandığı ve topluma yerleşmiş başka kelimeler de söylerim ama yazmıyor sözlüğünüzde... Mesela Gevrek=Simit veya Çiğdem=Ay çekirdeği gibi... O nedenle çok gerekli değil bence çıkabilir, güzel bir hareket olur...'

Etiketler şahan gökbakar tdk kirli
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