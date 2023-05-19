Şahan Gökbakar'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Şahan Gökbakar'ın Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımına ve Enver Aysever ile arasındaki tartışmaya sosyal medyada ünlü isimler tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar ve Enver Aysever arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu' polemiği sosyal medyada gündem oldu. Gökbakar Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aysever ise Gökbakar'ın yazısını alıntılayarak "Arkadaşınla mı konuşuyorsun Şahan?" dedi.

İkili arasındaki polemiğe ve Gökbakar'ın açıklamalarına ünlü isimler tepki gösterdi.



Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapıyor, ‘Ne diyorsunuz siz?’ diyecektin’…

Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN! 10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı İç İşleri Bakanı olarak açıkla… Kim olmalı çok belli… Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve yeni! İsimlerini açıkla. Kriz kapıda… Adalet ve Eğitimi kim toparlayacak isim ver… Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!”



Aysever ise Gökbakar'ın sözlerini alıntılayıp "Arkadaşınızla mı konuşuyorsunuz Şahan? Talimat veren bu dil, bu şımarıklık, son günlerde biraz siyasal meselelere merak sardınız diye, yaşça sizden büyük ve belki gelecek hafta cumhurbaşkanı olacak, milyonları temsil eden birine böyle seslenme hakkını, haddini verir mi? İçtenlikle laubalilik arasında ince çizgi vardır, size dost tavsiyemdir; sosyal medya gücüne, popüler kültür ününe kapılmayın" şeklinde cevap verdi.

Gökbakar'dan üst üste 2 paylaşım daha geldi.



Tartışma sosyal medyada gündem olurken Gökbakar, bir paylaşım daha yaparak "Yaaaaa hadiiiii Enveeeer hadiiiiii...Küfür ettireceksin kendine boş yere... Dost tavsiyesiymiş... Hadeee!!" ve "KENDINIZE GELIN ARTIK" sözlerini kullandı.

'HEPİMİZİN KIRGINLIKLARI VE SÖYLEYECEKLERİ VAR'

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendiği paylaşımında kullandığı dil eleştirilen Gökbakar'a Hayko Cepkin'den tepki geldi.

Cepkin, "Yazı ellerine ulaşmış hemmmmeen dediklerinizin gereğini yerine getiriyorlarmış efendim. Hepimizin kırgınlıkları ve söyleyecekleri var. Saatini bekliyoruz. Hatta hepimiz çoook kızgın ve gerginiz. Sabrediyoruz. Hatta onlarca fikir üretiyor herkes en doğrusunu bilir gibi. Allah'tan siyasetin içinde değiliz. Şükür ki değiliz. Çözümleri ya da çözümsüzlüklerini siyasiler kendileri bulmak zorunda. Vakitleri de kalmadı zaten. Ama moral gerektiren şu dönemde son seçim günü için mücadele veren tevazu sahibi bir insanın üzerine basmışsın. Şimdi sana da telefon açar 'dediklerinizi okuyoruz evladım' der. Başkası da demez zaten. Ondan oluyor zaten bu hırpalamalar" ifadelerini kullandı.



Cepkin bir sonraki paylaşımına da şu notu düştü:

"Valla 'PARTİ'yi en ağır eleştirenlerden biriyim. Demediğim kalmamıştır. Seçim sonrası gelişmeler göre belki de en ağırlarını dile getireceğim. Ama sistematik moral çöküklüğü arzu edilen bir zaman diliminde, hele ki naif 'BİRİ' üzerinden bu çıkışı zamansız buldum sadece. Siyasilerin ne halt yediği beni ilgilendirmiyor, yapmaları gerekenleri ya yapıyorlar, ya da başaramayacaklar. Ben görevimi yapıyor oyumu veriyorum. Herkes geleceği için tedirgin ve sabırsız. Gel gör ki kapılar omuzla kolay kırılmıyor anahtarlar şart. Geçen gün de yazdığım gibi ben hep muhalifim. Kazansa da kaybetse de. Bir çeşit buraların delisi gibi."



'BU ÜSLUP NE YA?'

'Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör de Gökbakar’ın Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak, “Bu üslup ne ya? Bir şeyi söylemenin milyonlarca yolu varken sokak jargonunu tercih etmenizin sebebi ne? Ayrıca birebir de tanımadığımız, belli bir hukuka erişmediğimiz insanlara nezaketen siz diye hitap edilir…” yazdı.



Daha sonra Güvenç Dağüstün de "Bu sosyal medya çok kaygan, yıvış yıvış bir yer olabiliyor bazen. Üsluba bak! Hıyar!" ifadelerini kullandı.



Gökbakar daha sonra tweetlerini sildi.