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Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti

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Brezilya’da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi. Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu. Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

Etiketler Pedro Henrique brezilyalı brezilya brezilyalı şarkıcı
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