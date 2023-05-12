Şarkıcı Alişan'dan sosyal medyada gündem olan Erdoğan paylaşımı
Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımıyla gündem oldu.
Alişan, Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını takipçileri ile paylaşarak, 'Değerini Bil' notunu düştü.
Erdoğan'ın konuşmasında, "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz." ifadelerine yer veriyor.
#DeğeriniBil pic.twitter.com/afwKLWNmBj— Alişan (@YeniAlisan) May 11, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol