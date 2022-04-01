Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu

Konserine davet ettiği genç kıza otelde tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş, ''En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır'' dedi.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'un konser için gittiği Aydın'da bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

KURTULUŞ KUŞ TECAVÜZ İDDİASINI YALANLADI

Tecavüz iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisine iftira atıldığını söyledi. Kuş açıklamasında "Güne üzerime atılan bir iftirayla uyandım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum böyle bir şeyin bizde kesinlikle hiçbir karşılığı hiçbir aslı yoktur Allaha şükürler olsun. Takıntılı hayranlarımla bir süredir bir mücadele içerisindeyiz. Kendilerini gerçekten çok seviyoruz ve çoğu zamanda hoşgörüyle karşılıyoruz. Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır. Yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim" dedi. Kurtuluş Kuş'un paylaşıma sevenlerinden "Yanındayız" yorumları yağdı.