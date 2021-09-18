Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında barışacak

Bir süredir araları bozuk olan Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanan ''Sabahın Sultanı Seda Sayan'' isimli programda barışacak.

Magazin camiasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alan Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, birbirlerine yönelik kullandıkları sert ifadelerin ardından küsmüştü. Son gelen haberler e göre ikilinin küslükleri çok uzun sürmeyecek.

Seda Sayan'la bir süredir küs olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'a konuk oluyor. İkili arasındaki küslük, 20 Eylül Pazartesi günü Sabahın Sultanı Seda Sayan'da son bulacak.

BİRİLERİ ARACI MI OLDU?

İkilinin çok konuşulan küslüğüyle ilgili tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. "Mehmet Ali Erbil benim kardeşim" diyen Sayan, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunacak. Sayan ve Erbil, yaşananlar sonrası ilk kez bir araya gelerek konuşulmayanı konuşacak.

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil hakkında önemli bir iddia ortaya atmıştı. Sayan, Erbil'in bir kadına cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürmüş, Erbil de tartışmayı uzatmamıştı.