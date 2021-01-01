Seda Sayan'a ''Ahmet Kaya'' tepkisi

Star TV'de yayımlanan İbo Show, Yılbaşı özel gecesi ile ekranlara geldi.

İlgiyle takip edilen programa Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olarak katıldı. Ancak programın ilerleyen saatlerinde Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Sayan'ı sert dille eleştiren paylaşımlarda bulundu.