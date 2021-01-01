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  3. 01 Ocak 2021 09:23

Seda Sayan'a ''Ahmet Kaya'' tepkisi

İbo Show'un Yılbaşı özel gecesinin konuklarından Seda Sayan'ın Ahmet Kaya parçasını söylemesi, gündem oldu. Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını söyleyen Sayan, sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'a ''Ahmet Kaya'' tepkisi
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Star TV'de yayımlanan İbo Show, Yılbaşı özel gecesi ile ekranlara geldi. 

İlgiyle takip edilen programa Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olarak katıldı. Ancak programın ilerleyen saatlerinde Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Sayan'ı sert dille eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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