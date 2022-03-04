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Selami Şahin İrem Derici'nin şarkısını okuduğunu görünce ateş püskürdü

Selami Şahin İrem Derici'nin şarkısını okuduğunu görünce ateş püskürdü

Usta isim Selami Şahin oğlunun eski aşkı İrem Derici'nin Şarkılar Bizi Söyler programında şarkısını okuduğunu görünce sinirlendi.

Şarkılar Bizi Söyler programına İrem Derici konuk oldu. İrem Derici'nin fragmanda eski aşkı Lider Şahin'in babası olan Selami Şahin'in "Sefam Olsun" şarkısını okuduğu görüldü.

İddiaya göre Selami Şahin ekranda oğlunun eski aşkının şarkısını okuduğunu görünce çok sinirlendi. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, Selami Şahin tanıtımda bunu görür görmez yapımcıya ihtarname gönderdi.

Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği iddia edildi.

Etiketler şarkı selami şahin irem derici
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