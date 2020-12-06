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  3. 06 Aralık 2020 22:29

Selen Görgüzel'den takipçisine şoke eden cevap

Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Selen Görgüzel, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" diyen takipçisine sert çıktı. Selen Görgüzel'in, "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyar

Selen Görgüzel'den takipçisine şoke eden cevap
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın 41 yaşındaki oyuncu eşi Selen Görgüzel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

Selen Görgüzel'in paylaşımının altına bir takipçisi, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bu yoruma oldukça sinirlenip sert bir cevap verdi.

Selen Görgüzel'in "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız rahatlarsın!" yanıtını vermesi takipçileri şaşırttı.

Selen Görgüzel , hamdi alkan
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