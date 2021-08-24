Selin Ciğerci annesinin fotoğrafını paylaşarak isyan etti

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’ye tepkiler devam edince, Ciğerci bu tepkilere kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından kenisine yapılan olumsuz eleştirilere sitem eden ve anne babasının bu haberlere çok üzüldüğünü açıklayan Selin Ciğerci, annesinin fotoğrafını paylaşarak sitemde bulundu.

"ANNEM İYİ DEĞİLDİ"

Ciğerci Instagram'dan yaptığı paylaşımına; "Benimde bir annem var. Bugün annemle fotoğraf paylaşmak istedim. İçimden geldi... 60 yaşında bir annem, 70 yaşında babam var, mavişim... Dünden beri annemle öyle çok konuştuk ki... Dün bütün komşularımız, teyzemler annemdeydi, iyi değildi, gece yanındaydım.

"BİZ BÖYLE ŞEYLERE ALIŞIK İNSANLAR DEĞİLİZ"

Biz böyle şeylere alışık insanlar değiliz. Annem taze fasulye, pilav bundan anlayan bir kadındır... Babamda bu hayata çalışmaya gelmiş 6 yaşından beri... İkiside ne karakol, ne mahkeme bilir. Kimse neler yaşadığımı bilmiyor, belli etmiyorum. Yeni ürün çıkardım, annem herkesden önce arar tebrik ederdi, konusu geçmedi. Herkesin bir ailesi evladı var, ülkemizin binbir türlü kanayan yarası var. Lütfen artık mutlu yaşamaya çalışsın herkesin bir sınavı var bu dünyada. Günah ben bu dünyaya hep mi mücadele etmeye geldim, tek isteğim aile hayatı düzenli edepli ve herşeyden uzak kendi halimizde... Ve işim, sorumluluklarım her şey olacağına varır. Ben neler atlatmadım. Bu da geçer derim, üzüntülerimi belli etmiyorum. Herkes iyi olsun mutlu olsun ölümlü dünya... İyi ki varsınız sizi seviyorum."

Ciğerci'nin paylaşımına pek çok ünlü isim destek çıkarken, eşi Gökhan Çıra'da eşine destek çıktı.