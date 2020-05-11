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  3. 11 Mayıs 2020 08:13

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını "Taksim'de yaşadığım günler. Beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum" notuyla paylaştı.

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı
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Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı.

"BENİ BÖYLE ŞEYLERLE VURAMAZSINIZ"

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen ve mutlu bir yuva kuran Selin Ciğerci, yıllar önce Taksim'de çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Selin Ciğerci paylaşımında, "Herkes birbirine atmasına bana atmanıza gerek yok. 'Gördün mü?' diye. Ailemden uzak olduğum, Taksim'de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Doğru ama beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım" notunu yazdı.

 

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