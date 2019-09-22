Sen Anlat Karadeniz'in yıldızının dekolteli pozu olay yarattı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı. Oyuncu, instagram hesabından ise paylaştığı sırt dekolteli pozu ile adeta ortalığı yaktı.

Güzel oyuncu dekolteli fotoğrafına "Veeeee beklenen an; ortaya renk karmaşası" notunu düştü.

Kısa sürede paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Helvacıoğlu'nun bu pozu Twitter'da TT oldu ve en çok konuşulanlar listesine girdi.