Serdar Ortaç: Evlilik iki ruh hastasının işi

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. Olaydan günler sonra Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla konsere damga vurdu.

ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de bu kez sahne Serdar Ortaç'ındı.Sevilen şarkılarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"NORMAL İNSAN EVLENEMEZ"

Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşıladı. Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi. Ortaç daha sonra 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi.