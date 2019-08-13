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  3. 13 Ağustos 2019 16:18

Serdar Ortaç: Evlilik iki ruh hastasının işi

5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Sedar Ortaç, sahnede yaptığı açıklamayla olay oldu. Ortaç, ''Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi'' diye konuştu.

Serdar Ortaç: Evlilik iki ruh hastasının işi
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2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. Olaydan günler sonra Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla konsere damga vurdu.

ŞARKILARIYLA COŞTURDU
Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de bu kez sahne Serdar Ortaç'ındı.Sevilen şarkılarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"NORMAL İNSAN EVLENEMEZ"
Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşıladı. Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi. Ortaç daha sonra 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi.

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