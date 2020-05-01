  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Mayıs 2020 14:11

Serdar Ortaç’ın boşanma nedeni o mu ?

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'dan, yakın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden ayrıldığı iddia edildi.

Serdar Ortaç’ın boşanma nedeni o mu ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami’ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk’ün evinde kalırdı.

Miami’nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı.

Hatırlıyorsanız ikili, 14 Ekim 2018’de ‘Miami Sea Spice’ adlı kulübün ‘happy hour’ denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve’nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.

İki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve’nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.

Bu dedikodular Serdar Ortaç’ın da kulağına gitmiş.Serdar’ın, Chloe’den boşanma sebeplerinden birinin bu durum olduğu söyleniyor.

Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 8 ay önce tek celsede boşanmıştı.

Posta

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
serdar ortaç , Chloe Loughnan , Merve Şentürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM