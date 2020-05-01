Serdar Ortaç’ın boşanma nedeni o mu ?

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami’ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk’ün evinde kalırdı.

Miami’nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı.

Hatırlıyorsanız ikili, 14 Ekim 2018’de ‘Miami Sea Spice’ adlı kulübün ‘happy hour’ denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve’nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.

İki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve’nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.

Bu dedikodular Serdar Ortaç’ın da kulağına gitmiş.Serdar’ın, Chloe’den boşanma sebeplerinden birinin bu durum olduğu söyleniyor.

Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 8 ay önce tek celsede boşanmıştı.