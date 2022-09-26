Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı

Şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında yaptığı aldatılma itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde aşk hayatıyla konuşulan Serdar Ortaç’a, programın hazır cevap bölümünde “Hiç aldatıldın mı?” sorusu yöneltildi. Tanınmış şarkıcı soruya başından geçen bir anısıyla cevap verdi.

Ortaç, evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaştığını anlattı:

“Bir Rus sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki ‘Şunları bir tercüme ettirsem mi?’. Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim. Defterin üçüncü sayfada ‘Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye’de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah’ım bana yardım et.’ yazıyordu.

“ALDATILMAKTAN DAHA KÖTÜ”

Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. ‘Benim burada ne işim var?’ diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim?”