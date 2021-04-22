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Serenay Sarıkaya giyim odasından paylaştı!

Serenay Sarıkaya, giyinme odasında çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya giyinme odasında çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasına ekledi. Şortunun altına giydiği uzun çizmeleriyle dikkat çeken oyuncunun “Şey mi dostum” notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Sarıkay’nın kombini, sosyal medyada çok konuşuldu.

 

Etiketler serenay sarıkaya giyinme odası
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