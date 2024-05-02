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Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
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2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision'da sahne alacak.

Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

9 Mayıs akşamı Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.

Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.

 

Etiketler Sertab Erener eurovision eurovision 2024 Everyway That I Can
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