Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından keyifli bir paylaşımda bulundu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı o keyifli anlar...

Şu sıralar Kalbimdeki Deniz adlı dizide Fikriye rolünde izleyici karşısına çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından keyifli bir paylaşımda bulundu.



Yeşim Ceren Bozoğlu, sete verilen arada rol arkadaşı minik oyuncu Çağlayan Doruk Ozanoğlu ile şakalaşmaya başladı. O ana dair çekilen pek çok fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, fotoğrafa düştüğü esprili notla magazin muhabirlerine göndermede bulundu.



"NEREDE BU MAGAZİN?"



Geçirdiği ameliyat sonrası 7 ayda 20 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, bu keyifli kareye ‘Sette aşk yaşıyoruz kimsenin haberi yok! Nerede bu magazin? Nerede bu basın?’ notunu düştü.