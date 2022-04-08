  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sevda Demirel Erdoğan'a seslendi: Nisa bebek benim korumam altında olsun

Sevda Demirel Erdoğan'a seslendi: Nisa bebek benim korumam altında olsun

Sevda Demirel Erdoğan'a seslendi: Nisa bebek benim korumam altında olsun

Sevda Demirel, annesi tarafından boş araziye terk edilip yaşam mücadelesi veren Nisa Bebek için bir açıklama yaptı.

İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğinin son durumu gündemdeyken Sevda Demirel bir paylaşım yaptı. Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yaşam mücadelesi veren Nisa bebeği istedi.

Sevda Demirel Nisa bebekle ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

 "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın sağlık bakanım son derece düzgün bir hayatı olan gece hayatı içkisi sigarası hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım lütfen bu bebeği benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin ben ona annelik yapmak istiyorum lütfen bana güvenin."

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz."

Etiketler nisa bebek sevda demirel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan Bayramı'nda Koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Nihat Hatipoğlu canlı yayında çılgına döndü: ''Sen kimsin ya?''
Ucuz et satışı başladı! İşte indirimli et fiyatları
Eyvah ki ne eyvah! TCMB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Yassıada da iflas etti
Forbes'in listesi açıklandı; en zengin 10 Türk belli oldu
MHP'li isimlerden Ankara'da kulisleri karıştıran gizli toplantı
Çay tiryakileri dikkat! Sakın böyle içmeyin
Havalimanında kabus! Dev jet parçalanarak ikiye bölündü
Azerbaycanlı vekilden şoke eden Erdoğan açıklaması: ''10 milyon oy hazır''