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Sex and The City dizisi tam kadro geri dönüyor!

Sex and The City dizisi tam kadro geri dönüyor!
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Oyuncu Kim Cattrall, 'Sex and the City'nin devam dizisi 'And Just Like That'e katılma kararı aldı.

'Sex and The City'nin "Samantha"sı Kim Cattrall, devam dizisi "And Just Like That"in ikinci sezonuna dönüyor. Dizinin başrol oyuncusu, Carrie karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker ile sorunları olduğu bilinen ve bu nedenle devam dizisine dönmeyen Kim Catrall’ın 'And Just Like That' dizisinin sezon finalinde bir sahnesi olacak.

Orijinal kadrodan yeni diziye geri dönmeyen tek isim olan Kim Cattrall'ın, 22 Haziran'da ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan dizide küçük bir sahne ile de olsa Samantha Jones karakteriyle yer alacağı duyuruldu. Catrall’ın diziye döndüğü bir sahneyi ekibin kalanını görmeden ya da konuşmadan çektiği öğrenildi. Sahne, Londra'da yaşadığı bilinen Samantha'nın Carrie ile yaptığı bir telefon konuşmasından oluşacak.

 Devam dizisinin ilk sezonunda "Sex and The City" ekibinin orijinal kadrosu Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ve Cynthia Nixon’ın New York’taki yaşamı sürerken, Samantha karakterinin Londra’ya taşındığı gösterilmişti.

'Sex and The City' dizisi altı sezon sürmüş ve dizinin ardından iki devam filmi çekilmişti. Cattrall, filmlerden sonra medyaya yaptığı açıklamalarda Parker ile arasında sorunlar olduğunu  anlatmıştı.

Etiketler Sex and The City dizi katılma kadro
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