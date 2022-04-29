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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum: Harika parça

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum: Harika parça

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Hacı Sabancı ile son günlerde anılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bu aralar sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Mohammed Alsaloussi son olarak imalı bir gönderi yapmıştı.

Meedo paylaşımında "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.



Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi önce Serenay Sarıkaya'nın pozlarını beğendi. Ardından Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına bir de yorum yaptı.

 Paylaşıma "Harika parça" yazan Meedo takipçilerden tepki aldı.

Etiketler şeyma subaşı sevgili eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi
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