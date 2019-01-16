Sibel Can hakkında şoke eden iddia

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay, “Alihan, MESAM Teknik Bilim Kurulu’ndan aldığı şarkının kendisine ait olduğunu gösteren belgeden sonra bilirkişi raporunu da almıştı ve ilk raporda Alihan haklı bulunmuştu.

Ancak mahkemede bu rapora itiraz edilmişti.

2,5 yıldır süren mahkemede ikinci bilirkişi raporunun da sonucu belli ve ‘Kış Masalı’ şarkısının müziği artık kesin olarak Alihan’a ait" ifadelerini kullandı.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural hayrete düşürdü

Onur Akay, şarkıcı Alihan’ın, Sibel Can’a 500 bin dolarlık dava açacağını duyurdu.

'AFFETMEYECEĞİM'

Sibel Can’a ilk tazminat davasını açma nedenini anlatan Alihan, “Sibel Can’ı affetmeyeceğim.

Artık ‘Kış Masalı’ isimli şarkımı televizyonda ve sahnede okuyamayacak. Sibel Can benim kalbimi çok kırdı.

Bu şarkımdan milyon dolarlar kazandı, şimdi ben de hakkımı istiyorum.

Sibel Can’a 500 bin dolarlık dava açıyorum. Benim iyi niyetlerimi öldürdüler.Sibel Can göründüğü gibi biri değil. Benim hakkımı yediler. 14 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde kutlama yapacağım" dedi.

Şarkıcı Alihan, 'Çikita Muz' ve 'Nane Nane' gibi ilginç sözleri olan şarkılar seslendiren Ajdar'la yaşadığı kavgayla da gündeme gelmişti.

2007 yılında, bir karaoke barda meydana gelen olayda, Ajdar; söylediği sözlere sinirlenen Alihan'dan yumruk yemişti.

