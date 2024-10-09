Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kadın cinayetleriyle ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Ünlü sanatçının ''Benim dışımda kimse güvende değil'' sözleri tepkilere neden oldu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan cinsel taciz olayları ve kadın cinayetlerine tepkiler büyürken, ünlü isimler de görüşlerini dile getirmeye başladı. Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BENİM DIŞINDA KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Magazin Burada'nın haberine göre, kendisini güvende hissedip hissetmediği sorulan Sibel Can, "Kendi adıma güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık" dedi. Bu ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Birçok takipçi, 'Sahnede bir hayranın üstüne atlarsa görürsün', 'konuşmak için konuşuyor' gibi ifadelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada tartışma yaratan cümleler sonrası kişisel sosyal medya hesabından yorum getirdi. Karaca 'Sibel bizi de korusana' ifadelerini kullandı.