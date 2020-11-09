Sihirli Annem dizisi geri dönüyor; işte dizinin yeni kadrosu

Exxen'de yayınlanacağı duyurulan Sihirli Annem'in kadrosu merak konusu oldu. Sihirli Annem'in oyuncuları geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etmişti.

İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Sihirli Annem dizisi eski kadro yerine yeni oluşturulan kadro ile devam edecek. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen aktrislerinden Nergis Kumbasar canlandıracak.

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor.