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Skandal isim eşine seks yasağı koydu

Skandal isim eşine seks yasağı koydu

Kourtney Kardashian 46 yaşındaki eşi Travis Barker'a seks yasağı koyduğunu duyurdu.

43 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 46 yaşındaki kocası Travis Barker uzun süredir bebek yapmak için çabalıyor. Ünlü TV yıldızı bebek için söylenen pek çok şeyi de yapmaya çalıştığını açıklayarak gündeme geliyordu. Vajina buharı ve seks orucu yapan Kardashian besin takviye serisi reklamı için çıplak poz verirken bu konuda açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney, yaptığı bir röportajda "Bir tüp bebek yolculuğuna başladık ama durdum. Çok oldu. Sadece düğünümüze odaklanmak ve evlenmek için ara verdim" dedi.

Kourtney ayrıca Travis'i bu sonbaharda seks yasağına sokacağını da söyledi.

 KATI DİYETİN DETAYLARI

Vücudunu temizlemek ve bebek sahibi olmak için yaptığı katı diyeti anlatan Kardashian "Yapamayacağınız şeyler bunlar: Seks yok, kafein yok, alkol yok, şeker yok. Bu gerçekten temiz, katı diyet ve bunu beş gün boyunca uygulamalısınız" yorumunda bulundu.

 

 

Etiketler Kourtney Kardashian Kardashian seks yasağı Travis Barker
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