Şoke eden aile sırrı: Üvey kızından çocuğu varmış !

Elon Musk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın ne kadar kötü bir kişi olduğunu anlatmış, "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" ifadelerinde bulunmuştu.

Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'sunun bu lafları çok konuşulmuştu. İngiliz basını, Musk'ın bu sözlerinin altında yatan gerçeği ortaya çıkardı. Meğer dahi çocuk Musk'ın 72 yaşındaki babasının üvey kızından bir oğlu varmış.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi ABD'li iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz hafta Rolling Stones Dergisi'ne verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın bir 'şeytan' olduğunu anlatmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Elon Musk'ın 72 yaşındaki babası Errol Musk'ın 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'dan bir oğlu olduğunu iddia etti.

İkilinin bir süredir gizli birliktelik yaşadığı, Errol Musk ve üvey kızı Jana Bezuidenhout'un 10 aylık bir erkek çocuğu olduğu öne sürüldü.

Baba Musk'ın üvey kızı Jana Bezuidenhout'un annesi Heide ile 18 yıldır birlikte olduğu ve çiftin iki çocukları olduğu da bu haberle ortaya çıktı.

72 yaşındaki Errol Musk eşi Heidi ile evlendiği zaman, bugün ortak çocukları olduğu iddia edilen üvey kızı Jana 4 yaşındaydı.

Elon Musk'ın bu gelişmeleri öğrendikten sonra çılgına döndüğü ve babasını hayatından tamamen sildiği öğrenildi.

Aileye yakın bir kaynağın da gazetenin iddialarını doğruladığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynak, bu olayın uzun bir süredir saklandığını ve aile içinde de konuyu çok az kişinin bildiğini açıkladı.

Yine ismi açıklanmayan kaynak, ikilinin çocuklarının DNA testiyle de kanıtlandığını duyurdu.

Teknolojinin dahi çocuğunun bu haberlere ne tepki vereceği merak konusu.